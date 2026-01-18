Ричмонд
+5°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ERR: Эстония готова направить в Гренландию офицера, несмотря на угрозы США

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна будет участвовать в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы США.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна будет участвовать в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы США, и готова направить на остров одного офицера связи, передает ERR.

«Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в этих учениях. Возможно, мы направим туда офицера связи, после чего посмотрим, как это будет выглядеть на практике», — заявил Ханно Певкур.

Он отметил, что пока Эстония никого не направляла в Гренландию.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планируется увеличить до 25%. Глава Белого дома отметил, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии.

Впоследствии восемь стран НАТО выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что планы США подрывают трансатлантические отношения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше