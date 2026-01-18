ERR: Эстония готова направить в Гренландию офицера, несмотря на угрозы США

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна будет участвовать в учениях в Гренландии, несмотря на угрозы США, и готова направить на остров одного офицера связи, передает ERR.
«Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в этих учениях. Возможно, мы направим туда офицера связи, после чего посмотрим, как это будет выглядеть на практике», — заявил Ханно Певкур.
Он отметил, что пока Эстония никого не направляла в Гренландию.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планируется увеличить до 25%. Глава Белого дома отметил, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии.
Впоследствии восемь стран НАТО выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что планы США подрывают трансатлантические отношения.