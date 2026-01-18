Berlingske: США тайно следили за Гренландией и датскими военными объектами

Американские военнослужащие тайно вели наблюдение за Гренландией и военными объектами Дании на острове. Об этом сообщает газета Berlingske со ссылкой на засекреченные документы Министерства обороны Дании, оказавшиеся в её распоряжении.
Согласно сильно отредактированным материалам, в 2025 году американские военные, находясь, предположительно, непосредственно на территории Гренландии, собирали данные о критически важной инфраструктуре, включая порты, авиабазы и другие стратегические объекты.
Издание уточняет, что представители США без официального согласия Копенгагена и в неофициальной форме пытались получить от датских коллег информацию о военных объектах на острове. Командование датских сил в Гренландии немедленно доложило об этом случае высшему военному руководству страны.
Эксперты, опрошенные Berlingske, выразили обеспокоенность по поводу возможного расширения шпионской деятельности Соединённых Штатов в регионе, особенно на фоне растущего интереса Вашингтона к арктической зоне и заявлений президента Дональда Трампа о намерении заполучить Гренландию.
Накануне страны НАТО сообщили о подрыве трансатлантических отношений из-за действий Вашингтона.