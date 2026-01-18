«Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности оказалось более сложной задачей», — говорится в публикации.
Как отмечает издание, украинские чиновники сообщили, что надеются согласовать общие условия, которые будут подписаны в Вашингтоне вскоре после Давоса.
По данным газеты, украинский посол в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, что США и Украина намерены подписать документ об экономическом процветании в Давосе на следующей неделе.
В Париже 6 января прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ — это именно принуждение к мирному решению.