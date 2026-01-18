Ричмонд
США и Украина не могут договориться о гарантиях безопасности, cообщает FT

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной оказалось сложной задачей, пишет газета Financial Times.

Источник: AP 2024

«Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности оказалось более сложной задачей», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, украинские чиновники сообщили, что надеются согласовать общие условия, которые будут подписаны в Вашингтоне вскоре после Давоса.

По данным газеты, украинский посол в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, что США и Украина намерены подписать документ об экономическом процветании в Давосе на следующей неделе.

В Париже 6 января прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ — это именно принуждение к мирному решению.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше