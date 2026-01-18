Ричмонд
Мерц решительно выступил в поддержку Дании

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за Гренландии заявил, что угрозы ввести пошлины подрывают трансатлантические отношения и несут в себе риск эскалации.

Источник: AP 2024

В субботу президент США сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

«Мы решительно и сплоченно выступаем на стороне Дании и народа Гренландии. Как член НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике. Угрозы пошлинами подрывают трансатлантические отношения и несут в себе риск эскалации», — написал Мерц в соцсети X.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше