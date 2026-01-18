Азаров: режим ЧС в энергетике Украины выгоден Зеленскому

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что введенный в стране режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере играет на руку Владимиру Зеленскому.
По словам Азарова, такой режим позволяет тратить бюджетные средства без полноценного контроля. «Режим чрезвычайной ситуации выгоден Зеленскому. Когда реально ситуация чрезвычайная, такой режим дает возможность расходовать средства без определенного контроля», — написал он в своем Telegram-канале.
Экс-глава правительства добавил, что, по его мнению, сложившаяся ситуация может привести к очередному разворовыванию финансов.
Днем ранее первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере и обязал государственные компании закупать электроэнергию за границей. Он также сообщил, что в стране не осталось ни одной целой электростанции.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении ударов по предприятиям, занимающимся сборкой беспилотных летательных аппаратов, а также по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, поддерживающим Вооруженные силы Украины. В ведомстве уточнили, что атаки проводились с применением авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, были поражены цели в 149 районах.