Азаров: режим ЧС в энергетике Украины выгоден Зеленскому

Днем ранее первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетической сфере и обязал государственные компании закупать электроэнергию за границей. Он также сообщил, что в стране не осталось ни одной целой электростанции.