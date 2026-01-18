Ричмонд
Сенатор Тиллис: пошлины Трампа против ЕС ведут к расколу НАТО

Республиканец Том Тиллис заявил, что пошлины Дональда Трампа против Евросоюза из-за позиции по Гренландии приведут к расколу НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Новые пошлины США против европейских стран из-за позиции по Гренландии могут привести к расколу в НАТО. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Том Тиллис, передает NEWS.ru.

По его мнению, небольшая группа советников подталкивает президента США Дональда Трампа к силовым действиям по захвату острова, что играет на руку противникам альянса, включая Россию и Китай. Тиллис назвал эти планы глупостью, выходящей за все разумные рамки.

Сенатор также подчеркнул, что такая политика наносит ущерб внешнеполитическому наследию самого Трампа, сводя на нет многолетнюю работу по укреплению НАТО.

Ранее сообщалось, что США тайно следили за Гренландией и датскими военными объектами.

