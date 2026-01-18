Павел: Украина может закупить чешские самолёты L-159 для борьбы с дронами

Украина готова закупить чешские боевые дозвуковые самолёты L-159 для борьбы с крупными и скоростными беспилотниками. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции в воскресенье.
По его словам, украинская сторона уже 6 месяцев рассматривает L-159 как оптимальное решение для противодействия современным БПЛА. Ранее обсуждались варианты аренды или безвозмездной передачи этих самолётов, но ни один из них не получил поддержки обеих сторон.
«На этот раз Владимир Зеленский, который крайне заинтересован в таких возможностях, предложил прямую покупку», — отметил Павел.
Самолёт Aero L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft) — это чешский лёгкий многоцелевой дозвуковой истребитель, способный выполнять задачи, как в воздушном бою, так и при непосредственной поддержке наземных войск.
Основные функции L-159 включают уничтожение наземных и воздушных целей, тактическую разведку, а также сопровождение и прикрытие наземных подразделений.
Ранее Петр Павел заявил, что в будущем НАТО, возможно, будет сбивать самолёты РФ и российские беспилотные летательные аппараты.