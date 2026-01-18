Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан предостерег врагов от нападения на верховного лидера страны

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил правительства недружественных стран о начале войны в случае покушения на верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Об этом политик написал в X.

Источник: AP 2024

«Нападение на Верховного лидера нашей страны равносильно тотальной войне против иранского народа», — говорится в посте.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава МИД республики Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Иранские власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Узнать больше по теме
Биография Масуда Пезешкиана
Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
Читать дальше