Пезешкиан предостерег врагов от нападения на верховного лидера страны

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, как заявил глава МИД республики Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Иранские власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.