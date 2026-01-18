Генсек НАТО Рютте заявил, что обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что осудил с лидером США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Гренландии.
«Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью Гренландии и Арктики. Мы продолжим работать над этим», — написал Марк Рютте в соцсети.
Генсек альянса добавил, что ждет встречи с президентом США в швейцарском городе Давос.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планируется увеличить до 25%. Глава Белого дома отметил, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии.
Впоследствии восемь стран НАТО выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что планы США подрывают трансатлантические отношения.