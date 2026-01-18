Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО Рютте заявил, что обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии

Марк Рютте заявил, что ждет встречи с президентом США в швейцарском городе Давос.

Источник: Аргументы и факты

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что осудил с лидером США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Гренландии.

«Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью Гренландии и Арктики. Мы продолжим работать над этим», — написал Марк Рютте в соцсети.

Генсек альянса добавил, что ждет встречи с президентом США в швейцарском городе Давос.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планируется увеличить до 25%. Глава Белого дома отметил, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии.

Впоследствии восемь стран НАТО выпустили совместное заявление, в котором предупредили, что планы США подрывают трансатлантические отношения.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше