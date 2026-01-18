NBC: Трамп жалуется на уязвимость Канады перед противниками

«Трамп в частном порядке усиливает свое внимание к еще одной цели в Западном полушарии, ~все чаще жалуясь в последние недели своим помощникам на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике~… В частных разговорах президент все больше обеспокоен тем, что, по его мнению, Канада не в состоянии защитить свои границы от любых посягательств со стороны России или Китая», — отметили собеседники телеканала.