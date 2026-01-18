Axios: Нетаньяху убедил Трампа не атаковать Иран

На решение президента США Дональда Трампу не наносить удары по Ирану могло повлиять сообщение израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios.
По данным портала, глава израильского кабмина сказал Трампу, что Израиль в данное время не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана. Кроме того, Нетаньяху указал, что в регионе у США нет необходимых сил, которые могли бы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и БПЛА, говорится в статье.
Один из советников премьер-министра, на которого ссылается издание, считает, что нынешний план США недостаточно эффективен и не принесет необходимых результатов.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху 14 января обратился к администрации США с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран. С аналогичной просьбой обратились Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет, сказал источник.
Отметим, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Трампа предупредили о возможной неэффективности готовящегося военного удара по Ирану.