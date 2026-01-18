Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Нетаньяху убедил Трампа не атаковать Иран

Израильский премьер заявил о неготовности еврейского государства к ответным ударам Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

На решение президента США Дональда Трампу не наносить удары по Ирану могло повлиять сообщение израильского премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios.

По данным портала, глава израильского кабмина сказал Трампу, что Израиль в данное время не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана. Кроме того, Нетаньяху указал, что в регионе у США нет необходимых сил, которые могли бы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и БПЛА, говорится в статье.

Один из советников премьер-министра, на которого ссылается издание, считает, что нынешний план США недостаточно эффективен и не принесет необходимых результатов.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху 14 января обратился к администрации США с просьбой отложить любые планы по нападению на Иран. С аналогичной просьбой обратились Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет, сказал источник.

Отметим, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Трампа предупредили о возможной неэффективности готовящегося военного удара по Ирану.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше