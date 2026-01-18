Axios: Нетаньяху убедил Трампа не атаковать Иран

По данным портала, глава израильского кабмина сказал Трампу, что Израиль в данное время не готов защитить себя от вероятного ответного удара со стороны Ирана. Кроме того, Нетаньяху указал, что в регионе у США нет необходимых сил, которые могли бы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и БПЛА, говорится в статье.