Медведев спросил, дошел ли до «болванов» из Евросоюза замысел Трампа

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 18 января, поинтересовался, дошло ли до «болванов» из Евросоюза значение слогана «Сделаем Америку снова великой».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в воскресенье, 18 января, поинтересовался, дошло ли до «болванов» из Евросоюза значение слогана «Сделаем Америку снова великой».

— Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны? — написал российский политик в своем блоге в соцсети Х.

В этот же день Медведев заявил, что его внешнеполитические прогнозы продолжают сбываться. Так он прокомментировал недавние события вокруг Гренландии, заявления украинского политика Юлии Тимошенко и действия властей Молдавии.

Также 18 января западные СМИ сообщили, что военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно получили приказ из Берлина срочно покинуть остров. Авторы материала отметили, что официальных заявлений сделано не было — выезд осуществляется в условиях строгой секретности.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

