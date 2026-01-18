WSJ: Европа опасается создания собственного военного альянса вместо НАТО

Европейские страны опасаются, что возможный раскол в отношениях с США может привести к прекращению существования НАТО и необходимости создания собственного военного альянса без участия Вашингтона, пишет газета Wall Street Journal.
По данным издания, большинство европейских правительств считают такой сценарий крайне затратным, особенно на фоне хронически низких темпов экономического роста. В публикации отмечается, что лидеры стран — союзников США ранее пытались выстраивать отношения с Дональдом Трампом через демонстрацию лояльности, однако в Европе усиливается обеспокоенность тем, что подобная тактика не дает результата.
Дополнительную напряженность вызвало заявление Трампа о введении с февраля пошлин в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. В дальнейшем тарифы, по его словам, могут вырасти до 25% и действовать до заключения соглашения о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Ранее ряд европейских стран — партнеров по НАТО, включая Нидерланды, направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии под командованием Дании. Эти действия предпринимаются в рамках усилий альянса по усилению военного присутствия в регионе.
На этом фоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Гренландии. «Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью Гренландии и Арктики. Мы продолжим работать над этим», — написал он в соцсети. Рютте также добавил, что ожидает встречи с Трампом в швейцарском Давосе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Власти Дании и Гренландии ранее заявляли, что ожидают от США уважения их территориальной целостности на фоне заявлений о возможном присоединении острова.