WSJ: Европа опасается создания собственного военного альянса вместо НАТО

На этом фоне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг Гренландии. «Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью Гренландии и Арктики. Мы продолжим работать над этим», — написал он в соцсети. Рютте также добавил, что ожидает встречи с Трампом в швейцарском Давосе.