WP сообщила о подготовке 1,5 тыс. военных США к переброске в Миннесоту

В тот же день после случившегося начались массовые протесты. Участники начали вытеснять из района полицейских и агентов ICE, забрасывать их снежками и наносить удары по служебным автомобилям. 11 января протестующие против действий ICE вышли на митинги перед 58-этажным небоскребом Trump Tower (Башня президента США Дональда Трампа) в Нью-Йорке.