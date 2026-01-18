Ричмонд
WP сообщила о подготовке 1,5 тыс. военных США к переброске в Миннесоту

Пентагон готовится развернуть около 1,5 тыс. военнослужащих 11-й воздушно-десантной дивизии в штате Миннесота в случае обострения ситуации с беспорядками. Об этом 18 января пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на военных чиновников.

Источник: AP 2024

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 13 января объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Для этого в регион были направлены около 2 тыс. агентов и офицеров.

Пентагон в ответ на возможное обострение ситуации распорядился подготовить 1,5 тыс. военных из двух пехотных батальонов 11-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Аляске. Ее военнослужащие специализируются на действиях в условиях низких температур.

Источники сообщили, что солдаты готовятся к развертыванию в случае ухудшения ситуации с беспорядками. Однако пока неясно, будут ли эти силы действительно задействованы.

В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) 7 января во время операции с участием агентов Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) была застрелена 37-летняя гражданка США. По версии министерства внутренней безопасности, она якобы пыталась использовать автомобиль, чтобы сбить сотрудников и скрыться. Расследование стрельбы ведут ФБР и Бюро уголовного задержания Миннесоты. Мэр города призвал агентов ICE покинуть Миннеаполис.

В тот же день после случившегося начались массовые протесты. Участники начали вытеснять из района полицейских и агентов ICE, забрасывать их снежками и наносить удары по служебным автомобилям. 11 января протестующие против действий ICE вышли на митинги перед 58-этажным небоскребом Trump Tower (Башня президента США Дональда Трампа) в Нью-Йорке.

