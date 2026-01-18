WP сообщила о подготовке 1,5 тыс. военных США к переброске в Миннесоту

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 13 января объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в Миннесоте. Для этого в регион были направлены около 2 тыс. агентов и офицеров.
Источники сообщили, что солдаты готовятся к развертыванию в случае ухудшения ситуации с беспорядками. Однако пока неясно, будут ли эти силы действительно задействованы.
В американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) 7 января во время операции с участием агентов Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) была застрелена 37-летняя гражданка США. По версии министерства внутренней безопасности, она якобы пыталась использовать автомобиль, чтобы сбить сотрудников и скрыться. Расследование стрельбы ведут ФБР и Бюро уголовного задержания Миннесоты. Мэр города призвал агентов ICE покинуть Миннеаполис.
В тот же день после случившегося начались массовые протесты. Участники начали вытеснять из района полицейских и агентов ICE, забрасывать их снежками и наносить удары по служебным автомобилям. 11 января протестующие против действий ICE вышли на митинги перед 58-этажным небоскребом Trump Tower (Башня президента США Дональда Трампа) в Нью-Йорке.