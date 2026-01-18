Бессент счел, что Европа не способна дать отпор России

«Мы видим, что европейцы не способны дать России отпор», — сказал он.
Бессент также считает, что Гренландия не подвергнется нападению со стороны России или других крупных держав, если она будет принадлежать США, поскольку потенциальные противники будут опасаться американской военной мощи.
«Конфликта не будет, потому что Соединенные Штаты сейчас — самая горячая страна в мире», — отметил глава Минфина.
По его словам, Европа «слишком слаба», чтобы обеспечить свою безопасность.
«Европейцы демонстрируют слабость, США — силу», — уверен министр. «Президент считает, что укрепление безопасности невозможно без того, чтобы Гренландия была частью США», — сказал он.
Накануне Дональд Трамп на фоне своих угроз присоединить Гренландию объявил о введении 10-процентной пошлины с 1 февраля 2026 года в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, и предупредил, что с 1 июня тариф вырастет до 25%. Они будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии, пообещал американский лидер.
Страны, которым Трамп пригрозил пошлинами, в совместном заявлении выразили готовность укреплять безопасность в Арктике и защищать суверенитет Гренландии, а также подчеркнули, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск «опасной нисходящей спирали».