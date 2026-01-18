Бессент счел, что Европа не способна дать отпор России

Накануне Дональд Трамп на фоне своих угроз присоединить Гренландию объявил о введении 10-процентной пошлины с 1 февраля 2026 года в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, и предупредил, что с 1 июня тариф вырастет до 25%. Они будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии, пообещал американский лидер.