Лула да Силва заявил, что вступил с США в диалог по Венесуэле

«Будущее Венесуэлы, как и любой другой страны, должно оставаться в руках ее народа. Только инклюзивный политический процесс, возглавляемый венесуэльцами, приведет к демократическому и устойчивому будущему. Это необходимое условие для того, чтобы миллионы граждан Венесуэлы, многие из которых временно укрываются в Бразилии, могли безопасно вернуться домой. Бразилия продолжит сотрудничать с правительством и народом Венесуэлы для защиты более чем 1,3 тысячи миль (около 2,1 тысячи километров — ред.) общей границы и углубления нашего сотрудничества», — написал президент Бразилии в статье для американской газеты New York Times.