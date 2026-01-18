Ричмонд
Лула да Силва заявил, что вступил с США в диалог по Венесуэле

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Будущее Венесуэлы, как и будущее любой другой страны, должно быть в руках народа, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Источник: Reuters

«Будущее Венесуэлы, как и любой другой страны, должно оставаться в руках ее народа. Только инклюзивный политический процесс, возглавляемый венесуэльцами, приведет к демократическому и устойчивому будущему. Это необходимое условие для того, чтобы миллионы граждан Венесуэлы, многие из которых временно укрываются в Бразилии, могли безопасно вернуться домой. Бразилия продолжит сотрудничать с правительством и народом Венесуэлы для защиты более чем 1,3 тысячи миль (около 2,1 тысячи километров — ред.) общей границы и углубления нашего сотрудничества», — написал президент Бразилии в статье для американской газеты New York Times.

По его словам, «именно в этом духе» его правительство вступило в конструктивный диалог с США. Лидер Бразилии добавил, что объединение усилий двух стран вокруг конкретных планов в области инвестиций, торговли и борьбы с организованной преступностью представляет собой «путь вперед».

«Только вместе мы сможем преодолеть проблемы, которые причиняют страдания полушарию, принадлежащему всем нам», — добавил он.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше