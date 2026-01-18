Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заключил перемирие с курдами

В Сирии утверждено новое соглашение о перемирии между правительством и курдскими формированиями. Об этом сообщил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, передает NEWS.ru.
Документом предусмотрено полное прекращение огня на всех направлениях после нескольких недель интенсивных боев в Алеппо и других районах севера страны. Согласно условиям, курдские «Силы демократической Сирии» должны отойти на восточный берег реки Евфрат.
Также соглашение закрепляет передачу под контроль Дамаска нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Эти территории были заняты правительственной армией ранее.
Ранее сообщалось, что армия Сирия выбила отряды РПК с военного аэродрома в провинции Ракка.