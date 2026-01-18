Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заключил перемирие с курдами

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа утвердил соглашение о перемирии между правительством Сирии и курдскими формированиями на всех направлениях.

Источник: Аргументы и факты

В Сирии утверждено новое соглашение о перемирии между правительством и курдскими формированиями. Об этом сообщил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, передает NEWS.ru.

Документом предусмотрено полное прекращение огня на всех направлениях после нескольких недель интенсивных боев в Алеппо и других районах севера страны. Согласно условиям, курдские «Силы демократической Сирии» должны отойти на восточный берег реки Евфрат.

Также соглашение закрепляет передачу под контроль Дамаска нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Эти территории были заняты правительственной армией ранее.

Ранее сообщалось, что армия Сирия выбила отряды РПК с военного аэродрома в провинции Ракка.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше