«США станут великими за счет обнищания Европы»: Медведев назвал европейских политиков болванами

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, задал вопрос, насколько европейцы прониклись идеей лозунга президента США Дональда Трампа Make America Great Again (MAGA) (Сделаем Америку снова великой).
«Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Наконец-то прониклись этой идеей, болваны?» — задал риторический вопрос Медведев в социальной сети X на английском языке.
Напомним, 17 января Трамп объявил о введении 10%-ых пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти пошлины будут действовать до тех пор, пока указанные страны не согласятся безоговорочно отдать Гренландию американцам. Трамп подчеркнул, что это решение вступит в силу 1 февраля, а с 1 июня размер пошлин увеличится до 25%.
