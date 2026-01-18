«США станут великими за счет обнищания Европы»: Медведев назвал европейских политиков болванами

Напомним, 17 января Трамп объявил о введении 10%-ых пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти пошлины будут действовать до тех пор, пока указанные страны не согласятся безоговорочно отдать Гренландию американцам. Трамп подчеркнул, что это решение вступит в силу 1 февраля, а с 1 июня размер пошлин увеличится до 25%.