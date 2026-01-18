Германия может бойкотировать ЧМ-2026 по футболу в США из-за Гренландии

Германия может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года в США в знак протеста против позиции Вашингтона по вопросу Гренландии. Об этом заявил внешнеполитический представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Гардт, пишет Die Welt.
По его словам, отказ от участия в турнире рассматривается только как крайняя мера, но может быть использован, чтобы «заставить президента Трампа опомниться в гренландском вопросе».
Гардт надеется, что страны внутри Североатлантического альянса смогут найти «общее решение» и избежать эскалации конфликта, чтобы бойкот Чемпионата мира 2026 не потребовался.
Ранее стало известно, что ущерб Германии от новых пошлин США может составить до €15 млрд в год.