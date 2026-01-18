Ричмонд
Германия может бойкотировать ЧМ-2026 по футболу в США из-за Гренландии

Из-за вопросов о Гренландии ФРГ может бойкотировать, чемпионат мира по футболу, который пройдёт в США.

Германия может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года в США в знак протеста против позиции Вашингтона по вопросу Гренландии. Об этом заявил внешнеполитический представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Гардт, пишет Die Welt.

По его словам, отказ от участия в турнире рассматривается только как крайняя мера, но может быть использован, чтобы «заставить президента Трампа опомниться в гренландском вопросе».

Гардт надеется, что страны внутри Североатлантического альянса смогут найти «общее решение» и избежать эскалации конфликта, чтобы бойкот Чемпионата мира 2026 не потребовался.

Ранее стало известно, что ущерб Германии от новых пошлин США может составить до €15 млрд в год.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше