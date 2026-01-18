В Раде назвали тяжелыми переговоры с США во Флориде

«Переговоры во Флориде идут тяжело. Позитива можно не ждать», — написал он в своем Telegram-канале. Гончаренко не назвал источник информации, на основании которой сделал такой вывод.
Глава офиса Владимир Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в субботу, что прибыл в США вместе с секретарем Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым и главой парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давидом Арахамией для «важного разговора относительно деталей мирного соглашения». По словам Буданова, у украинской делегации была запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, предпринимателем и зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром армии (сухопутных войск) США Дэниелом Дрисколлом. Однако позднее ни члены украинской делегации, ни американские официальные лица не обнародовали никакой информации о переговорах в Майами (штат Флорида).
При этом Зеленский в пятницу признал, что у Украины есть разногласия в переговорах с США сразу по нескольким вопросам. 15 января президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс по Украине.