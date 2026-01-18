В Раде назвали тяжелыми переговоры с США во Флориде

Глава офиса Владимир Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в субботу, что прибыл в США вместе с секретарем Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым и главой парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давидом Арахамией для «важного разговора относительно деталей мирного соглашения». По словам Буданова, у украинской делегации была запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, предпринимателем и зятем американского лидера Джаредом Кушнером и министром армии (сухопутных войск) США Дэниелом Дрисколлом. Однако позднее ни члены украинской делегации, ни американские официальные лица не обнародовали никакой информации о переговорах в Майами (штат Флорида).