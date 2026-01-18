Ричмонд
Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение в 15-градусный мороз — видео

Лукашенко окунулся в прорубь накануне Крещения.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, как президент Беларуси Александр Лукашенко окунулся в прорубь 18 января накануне Крещения в 15-градусный мороз. Там замечают: для главы республики — это традиция.

Видео появилось вечером крещенского сочельника. На нем президент Беларуси в белом одеянии по ступеням спускается в прорубь. Поручни, за которые держится Александр Лукашенко, предварительно обмотаны тканью — вероятно, полотенцами. Окунувшись, Лукашенко идет в соседнее здание, поднимаясь по ступенькам.

Примечательно, что президента сопровождает его любимец — пес Умка.

Напомним, православные верующие отмечают Крещение 19 января — вот что можно и нельзя делать в этот праздник.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью на неделе с 19 по 25 января. А климатолог объяснил, почему в Беларусь пришли морозы в 2026 впервые за пять лет.

К слову, ранее мы писали, какие животные есть дома и на ферме у Александра Лукашенко: три кота, шпиц Умка, лабрадор Ллойд, козы как лекарство от коронавируса, подаренный кролик и коровы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше