Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение в 15-градусный мороз — видео

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал видео, как президент Беларуси Александр Лукашенко окунулся в прорубь 18 января накануне Крещения в 15-градусный мороз. Там замечают: для главы республики — это традиция.
Видео появилось вечером крещенского сочельника. На нем президент Беларуси в белом одеянии по ступеням спускается в прорубь. Поручни, за которые держится Александр Лукашенко, предварительно обмотаны тканью — вероятно, полотенцами. Окунувшись, Лукашенко идет в соседнее здание, поднимаясь по ступенькам.
Примечательно, что президента сопровождает его любимец — пес Умка.
