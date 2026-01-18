Ричмонд
В Тегеране восстановили доступ в интернет

ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Доступ в интернет, заблокированный на фоне недавно прокатившихся по Ирану протестов и беспорядков, восстановлен в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Ранее в воскресенье корреспондент агентства убедился, что на фоне практически полного отключения интернета в Иране, произошедшего после активизации протестных движений в первой половине января, в аэропорту имама Хомейни в Тегеране он работает.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.