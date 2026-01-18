Ричмонд
Макгрегор: Россия добивается не уничтожения Украины, а ее нейтральности

На Западе никто не заинтересован в украинском нейтралитете, считает экс-советник главы Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

Россия не стремиться уничтожить Украину, она добивается, чтобы страна имела нейтральный статус, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Русские не заинтересованы в уничтожении Украины и никогда не были», — сказал он в интервью на YouTube-канале Deep Dive.

Макгрегор отметил, что Москва хочет окончания конфликта и увидеть Украину «в качестве нейтрального государства, невраждебного по отношению к России».

При этом на Западе никто не заинтересован в нейтралитете Украины, так как в этой стране «слишком много мошенников заварили коррупционную кашу».

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина должна объявить нейтралитет, не иметь ядерного оружия и не вступать в какие-либо военные альянсы.