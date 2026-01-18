Россия не стремиться уничтожить Украину, она добивается, чтобы страна имела нейтральный статус, считает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Русские не заинтересованы в уничтожении Украины и никогда не были», — сказал он в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
Макгрегор отметил, что Москва хочет окончания конфликта и увидеть Украину «в качестве нейтрального государства, невраждебного по отношению к России».
При этом на Западе никто не заинтересован в нейтралитете Украины, так как в этой стране «слишком много мошенников заварили коррупционную кашу».
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина должна объявить нейтралитет, не иметь ядерного оружия и не вступать в какие-либо военные альянсы.