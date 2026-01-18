Президент Чехии призвал НАТО использовать союзнические связи

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
«Ситуация с Гренландией оправданно возбуждает много эмоций. Я считаю, что необходимо использовать все те возможности, которые предоставляют нам союзнические связи. Думаю, что пока до этого полностью не дошло», — сказал Павел.
По словам чешского президента, пока идут переговоры в Вашингтоне на уровне делегаций США, Дании и Гренландии, однако НАТО как единое целое еще всерьез данную проблему не обсуждало.
Как полагает Павел, решение вопроса о безопасности арктического пространства как северной части североатлантического пространства в интересах НАТО. Если бы США внесли в НАТО требование об усилении безопасности в регионе, то ясно, что союзники будут готовы адекватно на это реагировать, отметил Павел.
«Я верю в то, что будет найдена возможность разрешить эту проблему стандартным путем и стандартными формами, а не идти путем поиска каких-то нестандартных решений», — подчеркнул чешский президент.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — остров или сохранение НАТО.