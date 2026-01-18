Лукашенко окунулся в крещенскую купель

«Традиция Первого — окунание в проруби», — сообщил канал, отметив, что температура окружающего воздуха во время купания президента была минус 15 градусов.
На видеозаписи Лукашенко в белой долгополой рубахе окунулся в вырубленную во льду замерзшего водоема купель. Вместе с президентом был его питомец — шпиц Умка.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.