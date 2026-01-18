Ричмонд
Лукашенко окунулся в крещенскую купель

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби, соответствующие кадры показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

«Традиция Первого — окунание в проруби», — сообщил канал, отметив, что температура окружающего воздуха во время купания президента была минус 15 градусов.

На видеозаписи Лукашенко в белой долгополой рубахе окунулся в вырубленную во льду замерзшего водоема купель. Вместе с президентом был его питомец — шпиц Умка.

Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

