Mirror: принц Гарри вынуждает короля выбирать между ним и Уильямом

Принц Гарри может поставить короля Великобритании Карла III перед выбором между двумя сыновьями, если тот согласится поддержать его инициативу, сообщает издание Mirror со ссылкой на мнение королевских экспертов.
Речь идет о возможном участии короля в церемонии открытия Invictus Games, которые пройдут в Великобритании в 2027 году. По данным издания, принц Гарри рассчитывает, что его отец появится вместе с ним на сцене в Бирмингеме, что станет публичным жестом поддержки со стороны монарха.
Эксперты отмечают, что такой шаг может быть воспринят как демонстрация предпочтения одному из сыновей, учитывая сохраняющийся конфликт между принцем Гарри и его братом, принцем Уильямом. По словам королевского обозревателя Дженни Бонд, поддержка Invictus Games для Карла III не является однозначным решением. «Это может превратиться в ситуацию, когда отцу придется выбирать между враждующими сыновьями», — заявила она.
Ситуацию осложняет и возможное участие супруги принца Гарри Меган Маркл. По мнению экспертов, ее присутствие или отсутствие на Играх в Великобритании в любом случае привлечет повышенное внимание общественности и СМИ.
Invictus Games — благотворительный проект, основанный принцем Гарри для поддержки раненых военнослужащих и ветеранов. Впервые соревнования пройдут в Великобритании с 2014 года, а организаторы уже заявили о намерении направить приглашения членам королевской семьи.
Ранее британские СМИ сообщали, что принц Гарри рассматривает Invictus Games как возможность сделать шаг к примирению с отцом. По данным издания The Sun, герцог Сассекский планирует лично обратиться к королю с просьбой открыть Игры в 2027 году. Последняя личная встреча Гарри и Карла III состоялась в сентябре 2025 года, а до этого — в феврале 2024 года, после сообщения о заболевании монарха.