Mirror: принц Гарри вынуждает короля выбирать между ним и Уильямом

Ранее британские СМИ сообщали, что принц Гарри рассматривает Invictus Games как возможность сделать шаг к примирению с отцом. По данным издания The Sun, герцог Сассекский планирует лично обратиться к королю с просьбой открыть Игры в 2027 году. Последняя личная встреча Гарри и Карла III состоялась в сентябре 2025 года, а до этого — в феврале 2024 года, после сообщения о заболевании монарха.