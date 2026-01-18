Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев уверен, что ЕС уступит США по вопросу Гренландии

Соединённые Штаты получат Гренландию, а Европа уступит, считает глава РФПИ Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного сотрудничества, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Европа в итоге уступит США по вопросу Гренландии. Об этом он написал в социальной сети X*.

«Европа уступит, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет частично восстановлено», — заявил Дмитриев, комментируя публикацию руководителя аналитического отдела PAICE Ларса Кристенсена.

Тот, в свою очередь, выразил противоположную точку зрения, заявив, что Европа не намерена сдаваться, поскольку подобная ситуация не может продолжаться долго.

Ранее Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас живут в мире времен экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше