Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного сотрудничества, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что Европа в итоге уступит США по вопросу Гренландии. Об этом он написал в социальной сети X*.
«Европа уступит, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет частично восстановлено», — заявил Дмитриев, комментируя публикацию руководителя аналитического отдела PAICE Ларса Кристенсена.
Тот, в свою очередь, выразил противоположную точку зрения, заявив, что Европа не намерена сдаваться, поскольку подобная ситуация не может продолжаться долго.
Ранее Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас живут в мире времен экс-президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.