Лукашенко окунулся в крещенскую купель в Минске

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что крещенские купания могут быть опасны для неподготовленных людей и пациентов с хроническими заболеваниями в стадии обострения. По его словам, погружение в ледяную воду является серьезной нагрузкой на организм и может привести к перегрузке сердечно-сосудистой системы. Специалист отметил, что наиболее безопасны такие купания для людей с хорошей физической подготовкой и опытом закаливания.