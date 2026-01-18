Лукашенко окунулся в крещенскую купель в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
В сообщении канала отмечается, что окунание в купель является традицией главы государства. Температура воздуха во время купания составляла минус 15 градусов.
На видеозаписи Лукашенко в белой долгополой рубахе окунается в вырубленную во льду купель на замерзшем водоеме. Вместе с президентом рядом находился его питомец — шпиц по кличке Умка.
Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января. Праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в освященных прорубях.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что крещенские купания могут быть опасны для неподготовленных людей и пациентов с хроническими заболеваниями в стадии обострения. По его словам, погружение в ледяную воду является серьезной нагрузкой на организм и может привести к перегрузке сердечно-сосудистой системы. Специалист отметил, что наиболее безопасны такие купания для людей с хорошей физической подготовкой и опытом закаливания.