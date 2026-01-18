Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко окунулся в крещенскую купель в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в крещенском купании при температуре воздуха минус 15 градусов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

В сообщении канала отмечается, что окунание в купель является традицией главы государства. Температура воздуха во время купания составляла минус 15 градусов.

На видеозаписи Лукашенко в белой долгополой рубахе окунается в вырубленную во льду купель на замерзшем водоеме. Вместе с президентом рядом находился его питомец — шпиц по кличке Умка.

Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января. Праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в освященных прорубях.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что крещенские купания могут быть опасны для неподготовленных людей и пациентов с хроническими заболеваниями в стадии обострения. По его словам, погружение в ледяную воду является серьезной нагрузкой на организм и может привести к перегрузке сердечно-сосудистой системы. Специалист отметил, что наиболее безопасны такие купания для людей с хорошей физической подготовкой и опытом закаливания.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше