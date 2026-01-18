Mirror: поездка короля Карла III в США под угрозой

Запланированная поездка короля Великобритании Карла III в США может быть отменена из-за позиции президента США Дональда Трампа по Гренландии и введения торговых пошлин, сообщает издание Mirror.
По данным газеты, ряд британских парламентариев считает, что государственный визит монарха в сложившейся ситуации станет политически чувствительным шагом. Депутаты призывают короля отказаться от поездки в знак несогласия с давлением на союзников и угрозами в адрес Гренландии.
Как отмечает Mirror, визит Карла III и королевы Камиллы в США планировался на весну и мог быть приурочен к 250-летию подписания Декларации независимости Соединенных Штатов. Официального подтверждения поездки от Букингемского дворца пока не поступало, однако источники утверждают, что американская сторона рассматривала его как важный элемент юбилейных мероприятий.
С резкой критикой возможного визита выступил депутат от Консервативной партии Саймон Хоар, заявивший, что поездку следует отменить. Лидер либеральных демократов Эд Дэйви также призвал не поощрять действия Трампа государственным визитом на фоне введения пошлин и давления на Гренландию.
Ранее президент США объявил о введении торговых тарифов против Великобритании и ряда европейских стран, поддержавших Гренландию. Он неоднократно заявлял о намерении добиться перехода острова под контроль США, что вызвало резкую реакцию в Европе.
На этом фоне Mirror напоминает, что внутри британской королевской семьи также сохраняется напряженность. Ранее издание сообщало, что принц Гарри может поставить короля перед выбором между ним и принцем Уильямом, если Карл III публично поддержит инициативы младшего сына, связанные с проведением Invictus Games в Великобритании.