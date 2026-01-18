FT: Киев рассчитывает согласовать с США гарантии безопасности после Давоса

Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной оказалось нелегкой задачей, украинские чиновники надеются решить этот вопрос после встречи в швейцарском Давосе, пишет Financial Times.
«Заключение отдельного соглашения о гарантиях безопасности оказалось более сложной задачей», — говорится в статье.
Украинская сторона рассчитывает согласовать общие условия о гарантиях безопасности и подписать их в Вашингтоне вскоре после Давоса, указали журналисты.
В статье также сообщается, что украинский посол в США Ольга Стефанишина анонсировала подписание между Киевом и Вашингтоном документа об экономическом процветании в Давосе на следующей неделе.
Ранее Стефанишина сообщила, что наиболее вероятным местом встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может стать Всемирный экономический форум в Давосе, проведение которого намечено на период с 19 по 23 января.
Напомним, США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января.