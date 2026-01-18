FT: ЕС обдумывает введение ответных пошлин против США на миллиарды евро

В ЕС думают о торговых ограничениях в адрес США из-за планов Трампа на Гренландию.
Страны Евросоюза рассматривают возможность ввести ответные пошлины против США на сумму 93 миллиарда евро после решения президента Дональда Трампа поднять тарифы на европейский импорт. Об этом сообщают британские СМИ.
«В ЕС думают о введении в отношении США пошлин на сумму 93 миллиарда евро или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступающих против его кампании по захвату Гренландии», — пишут аналитики газеты Financial Times. Их слова приводит РИА Новости.
По данным журналистов, Евросоюз готовит меры в качестве симметричного ответа на действия Вашингтона и как элемент давления на переговоры с американской администрацией. Собеседники издания уточнили, что в ЕС стремятся избежать эскалации, но считают необходимым показать готовность к жесткой реакции.
Проект списка американских товаров, против которых могут ввести пошлины, подготовили еще в 2025 году. Тогда в Брюсселе решили отложить его рассмотрение до 6 февраля 2026 года, чтобы не спровоцировать немедленное обострение и сохранить возможность для переговоров.
Европейские чиновники рассматривают вариант поэтапного введения мер, чтобы использовать их как аргумент на предстоящих контактах европейских лидеров с Дональдом Трампом на форуме в Давосе. Такой подход должен дать Брюсселю дополнительные рычаги влияния, но при этом оставить пространство для компромисса, если Вашингтон согласится пересмотреть свои тарифные решения.