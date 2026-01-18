FT: ЕС обдумывает введение ответных пошлин против США на миллиарды евро

Проект списка американских товаров, против которых могут ввести пошлины, подготовили еще в 2025 году. Тогда в Брюсселе решили отложить его рассмотрение до 6 февраля 2026 года, чтобы не спровоцировать немедленное обострение и сохранить возможность для переговоров.