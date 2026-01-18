Умеров: Киев и Вашингтон договорились продолжить переговоры в Давосе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украинская и американская делегации обсуждали на переговорах в США экономические вопросы и гарантии безопасности, намерены продолжить дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе на уровне делегаций. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, который ничего не рассказал о каких-либо договоренностях по итогам очередного раунда переговоров, состоявшегося на выходных в штате Флорида.