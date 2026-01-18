Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что смена риторики европейских лидеров по переговорам с РФ ради завершения украинского конфликта свидетельствует о проигрыше Запада.
По словам Гленна Дизена, при проигрыше в конфликте и наступлении момента для его завершения становится необходимой дипломатия.
«В этом случае необходимо признать взаимные интересы в области безопасности. Поэтому можно было ожидать отхода от этих нарративов о борьбе добра и зла, где переговоры невозможны», — добавил Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала.
Он подчеркнул, что изменение риторики европейских лидеров может помочь «положить конец этому (украинскому — прим. ред.) конфликту дипломатическим путем».
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию европейским государством и выразил надежду на нормализацию двусторонних связей. Он также заявил о желании восстановить баланс в отношениях с Москвой.
До этого момента премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС пора вести переговоры с Россией.