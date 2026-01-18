Ричмонд
Лукашенко принял участие в крещенском купании

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании, окунувшись в прорубь при температуре воздуха минус 15 градусов.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого», близком к его пресс-службе. На записи глава государства, одетый в белую рубаху, погружается в ледяную купель в сопровождении своего питомца — шпица по кличке Умка.

Напомним, православные христиане отмечают праздник Крещения Господня 19 января.

Ранее сообщалось, что КГБ Белоруссии предупредил о «недопущении» венесуэльского варианта для Лукашенко.

