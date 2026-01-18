Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на фоне падения популярности премьер-министра Великобритании Кира Стармера высказался о необходимости изменения подходов в мировой политике.
По его мнению, глобальному сообществу требуются лидеры, способные отказаться от ошибочных и опасных установок, сформированных при бывшем президенте США Джо Байдене.
Дмитриев подчеркнул важность деэскалации и движения к миру, отметив, что ключевую роль в этом должны играть диалог и взаимное уважение. Он указал, что речь идет не о насмешках или критике ради критики, а о понимании происходящих процессов и стремлении снизить уровень международной напряженности.
В подтверждение своих слов Дмитриев напомнил о ранее опубликованном им опросе в социальной сети X*, посвященном возможной отставке Кира Стармера. Согласно результатам голосования, подавляющее большинство участников высказались за уход британского премьера с поста, что, по его мнению, отражает общественные настроения.
Ранее Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас живут в мире времен Джо Байдена.