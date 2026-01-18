Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: миру нужны лидеры, которые откажутся от нарративов Байдена

Глава РФПИ высказался о необходимости изменения подходов в мировой политике.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на фоне падения популярности премьер-министра Великобритании Кира Стармера высказался о необходимости изменения подходов в мировой политике.

По его мнению, глобальному сообществу требуются лидеры, способные отказаться от ошибочных и опасных установок, сформированных при бывшем президенте США Джо Байдене.

Дмитриев подчеркнул важность деэскалации и движения к миру, отметив, что ключевую роль в этом должны играть диалог и взаимное уважение. Он указал, что речь идет не о насмешках или критике ради критики, а о понимании происходящих процессов и стремлении снизить уровень международной напряженности.

В подтверждение своих слов Дмитриев напомнил о ранее опубликованном им опросе в социальной сети X*, посвященном возможной отставке Кира Стармера. Согласно результатам голосования, подавляющее большинство участников высказались за уход британского премьера с поста, что, по его мнению, отражает общественные настроения.

Ранее Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас живут в мире времен Джо Байдена.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше