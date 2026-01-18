Дмитриев: миру нужны лидеры, которые откажутся от нарративов Байдена

Дмитриев подчеркнул важность деэскалации и движения к миру, отметив, что ключевую роль в этом должны играть диалог и взаимное уважение. Он указал, что речь идет не о насмешках или критике ради критики, а о понимании происходящих процессов и стремлении снизить уровень международной напряженности.