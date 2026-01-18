Ричмонд
В ВСУ командиры зарабатывают на «мертвых душах» в штурмовых подразделениях

В штурмовых подразделениях Вооружённых сил Украины существует практика заполнения вакантных должностей так называемыми «мёртвыми душами».

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, солдаты физически отсутствуют в частях, но на них выделяется заработная плата, которая затем перечисляется на счета фиктивных лиц и распределяется между заинтересованными командирами. По данным источника, о подобных случаях сообщают и сами украинские военнослужащие в социальных сетях.

В качестве примера приводится командир батальона беспилотных систем «Пентагон» 225-го отдельного штурмового полка Анвар Хисориев, чьё подразделение было значительно расширено. Несмотря на увеличение штата, многие вакансии остаются незаполненными, что, по мнению собеседника, позволяет командиру незаконно обогащаться — на что якобы указывает роскошный отдых его супруги на европейских курортах.

Ранее Сырский рассказал, что делают с вернувшимися из «самоволки» военными.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.