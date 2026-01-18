В ВСУ командиры зарабатывают на «мертвых душах» в штурмовых подразделениях

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, солдаты физически отсутствуют в частях, но на них выделяется заработная плата, которая затем перечисляется на счета фиктивных лиц и распределяется между заинтересованными командирами. По данным источника, о подобных случаях сообщают и сами украинские военнослужащие в социальных сетях.