Западные аналитики выражают сомнения в реальной боеспособности так называемых штурмовых войск Вооружённых сил Украины, называя их «элитой на бумаге». Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, в качестве примера приводится ситуация в населённом пункте Гуляйполе Запорожской области, который, по данным Минобороны России, был освобождён ещё 27 декабря, но официально Киевом до сих пор не признан потерянным.
Среди основных причин неудач называются некомплект личного состава, некомпетентное командование и переоценка возможностей 225-го полка, который ошибочно считался элитным подразделением.
Источник также отметил, что любые успехи этого полка достигаются лишь за счёт использования «прикомандированных» бойцов из других бригад в ходе так называемых «мясных штурмов».
Ранее сообщалось, что в ВСУ командиры зарабатывают на «мертвых душах» в штурмовых подразделениях.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.