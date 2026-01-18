Западные аналитики выражают сомнения в реальной боеспособности так называемых штурмовых войск Вооружённых сил Украины, называя их «элитой на бумаге». Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, в качестве примера приводится ситуация в населённом пункте Гуляйполе Запорожской области, который, по данным Минобороны России, был освобождён ещё 27 декабря, но официально Киевом до сих пор не признан потерянным.