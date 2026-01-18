Стармер: Лондон не признает Гренландию частью США

Великобритания считает, что новые американские пошлины, введенные Вашингтоном против ряда стран Европы из-за позиции по Гренландии, совершенно необоснованны. Такое заявление сделал премьер-министр Кир Стармер, передает РИАМО.
Он подчеркнул, что Лондон ни при каких условиях не согласится признать Гренландию частью территории США в обмен на отмену этих торговых сборов. Аналогичную позицию озвучила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Британии Лиза Нэнди.
Она заявила, что будущее Гренландии могут определять исключительно её жители и Датское Королевство. Британское правительство проинформировало о своей принципиальной позиции американскую администрацию и не поддержит никакие действия без одобрения народов Гренландии и Дании.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС уступит США по вопросу Гренландии.