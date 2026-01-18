Ричмонд
Кошта созывает заседание Европейского совета из-за ситуации с Гренландией

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель Европейского совета Антониу Кошта на фоне ситуации вокруг Гренландии заявил, что намерен созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни.

Источник: Reuters

Ранее он заявил, что ЕС готовит совместный ответ стран-участниц на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин для ряда европейских стран.

«Учитывая значимость последних событий и в целях дальнейшей координации, я принял решение созвать внеочередное заседание Европейского совета в ближайшие дни», — написал Кошта на своей странице в соцсети Х.

Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

