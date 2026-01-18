ВВС Израиля получили три новых американских истребителя F-35

Как отмечает издание The Times of Israel, с прибытием этих трех истребителей общее количество F-35 в ВВС Израиля достигло 48 единиц. Три самолета входят в состав первой партии из 50 истребителей F-35, давно заказанных Израилем. Их поставка не связана с обострением обстановки вокруг Ирана, пишет The Times of Israel. В 2024 году израильская сторона заказала еще 25 самолетов этой модели, начало поставок по этому контракту ожидается в 2028 году.