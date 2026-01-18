Ричмонд
Подразделения ВС РФ приблизились к Славянску после освобождения Закотного

Подразделения Вооружённых сил России после взятия населённого пункта Закотное продолжили наступление в направлении Славянска.

Подразделения Вооружённых сил России после взятия населённого пункта Закотное продолжили наступление в направлении Славянска.

Как сообщил в своём Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, до города осталось около 30 километров.

Напомним, что западные аналитики выражают сомнения в реальной боеспособности так называемых штурмовых войск Вооружённых сил Украины, называя их «элитой на бумаге».

Ранее сообщалось, что в ВСУ командиры зарабатывают на «мертвых душах» в штурмовых подразделениях.

