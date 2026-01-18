Подразделения Вооружённых сил России после взятия населённого пункта Закотное продолжили наступление в направлении Славянска.
Как сообщил в своём Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, до города осталось около 30 километров.
Напомним, что западные аналитики выражают сомнения в реальной боеспособности так называемых штурмовых войск Вооружённых сил Украины, называя их «элитой на бумаге».
Ранее сообщалось, что в ВСУ командиры зарабатывают на «мертвых душах» в штурмовых подразделениях.
