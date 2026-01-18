Ричмонд
Де Вилье: НАТО не применит 5 статью в случае операции США в Гренландию

Бывший начальник Генштаба ВС Франции заявил, что Европа не станет применять пятую статью договора НАТО в случае возможной военной операции Соединенных Штатов по захвату Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Страны Североатлантического альянса не будут задействовать пятую статью договора НАТО в случае возможной военной операции Соединенных Штатов по захвату Гренландии. Такое мнение высказал бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции Пьер де Вилье в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.

По его оценке, система коллективной безопасности, основанная на пятой статье, постепенно утрачивает прежнюю устойчивость на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что механизм взаимной обороны не будет использован против Вашингтона, который остается ключевым участником альянса.

Де Вилье указал, что Соединенные Штаты обеспечивают более половины финансирования бюджета НАТО, что делает невозможным сценарий военного противостояния альянса с собственным основным донором. По его словам, вероятность войны между США и другими странами НАТО фактически исключена.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном захвате Гренландии напомнил о принципах коллективной обороны, закрепленных в Североатлантическом договоре.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше