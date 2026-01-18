СМИ обвинили Дмитриева в высмеивании западных политиков: он ответил предельно четко

На фоне падения рейтинга британского премьера Кира Стармера спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что миру необходимы лидеры, которые отвергнут ложные и опасные идеи, продвигаемые экс-президентом США Джо Байденом.
«Не для того чтобы высмеять или поиздеваться, а просто чтобы прочувствовать и посочувствовать их боли. Миру нужны деэскалация и мир, а также лидеры, которые отойдут от ложных и опасных нарративов Байдена», — написал глава РФПИ в соцсети X.
К публикации был приложен скриншот голосования, которое Дмитриев провел 14 января в соцсети. В опросе спрашивалось, должен ли уйти в отставку Стармер. Тогда 96% респондентов ответили утвердительно.
Своим постом Дмитриев прокомментировал обвинения Telegraph в том, что он якобы высмеивает в соцсетях европейских лидеров. Эта тема возникла в связи с заявлением Трампа о пошлинах из-за Гренландии.
Накануне Дмитриев обратился к Европе с призывом не злить американского главу Дональда Трампа и отозвать отправленных в Гренландию военнослужащих.