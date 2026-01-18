Немецкий офицер раскрыл детали миссии бундесвера в Гренландии

Представитель Вооружённых сил Германии подполковник Петер Милевчук поделился подробностями о пребывании миссии бундесвера в Гренландии.
Как он сообщил медиагруппе Funke, среди военнослужащих из разных стран состоялся оживлённый обмен мнениями.
Офицер также отметил позитивное взаимодействие с местными жителями: хотя прямых переговоров не проводилось, гренландцы демонстрировали заметное присутствие в общественном пространстве, обмениваясь с солдатами дружественными жестами.
Ранее сообщалось, что опрос показал отрицательное отношение американцев к силовому захвату Гренландии.
