Немецкий офицер раскрыл детали миссии бундесвера в Гренландии

Представитель Вооружённых сил Германии подполковник Петер Милевчук поделился подробностями о пребывании миссии бундесвера в Гренландии.

Как он сообщил медиагруппе Funke, среди военнослужащих из разных стран состоялся оживлённый обмен мнениями.

Офицер также отметил позитивное взаимодействие с местными жителями: хотя прямых переговоров не проводилось, гренландцы демонстрировали заметное присутствие в общественном пространстве, обмениваясь с солдатами дружественными жестами.

Ранее сообщалось, что опрос показал отрицательное отношение американцев к силовому захвату Гренландии.

