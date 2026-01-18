Европарламент приостанавливает ратификацию торгового соглашения ЕС — США

Европейский парламент приостанавливает процедуру запланированной ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами на фоне заявлений и угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу ZDF сообщил глава крупнейшей фракции ЕП — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.
Речь идет о соглашении, достигнутом летом прошлого года, которое предусматривало упрощенный доступ американских товаров на внутренний рынок ЕС. По словам Вебера, решение о приостановке ратификации было принято в ночные часы и означает отказ от предоставления беспошлинных условий для продукции из США.
Как отметил лидер ЕНП, этот шаг рассматривается Европарламентом как первый политический сигнал в адрес Вашингтона.
Ранее спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного сотрудничества, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что Европа в итоге уступит США по вопросу Гренландии.