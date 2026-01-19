Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров раскрыл темы переговоров с США

Украинская и американская делегации провели переговоры в США, в ходе которых обсуждались вопросы экономического развития, так называемый «план процветания», а также практические механизмы предоставления Украине гарантий безопасности.

Украинская и американская делегации провели переговоры в США, в ходе которых обсуждались вопросы экономического развития, так называемый «план процветания», а также практические механизмы предоставления Украине гарантий безопасности.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своём Telegram-канале, стороны договорились продолжить консультации на уровне рабочих групп в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

При этом Умеров не упомянул о возможной встрече в Давосе президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, хотя оба политика, как ожидается, могут принять участие в форуме.

Ранее сообщалось, что на Украине дали неожиданную характеристику переговорам с США во Флориде.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше