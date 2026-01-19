Вице-спикер Совета Федерации Косачев допустил окончание СВО в 2026 году

В то же время Косачев подчеркнул, что вопрос сроков завершения СВО не должен быть первичным и самодовлеющим. «Первичен вопрос достижения целей СВО. Я надеюсь на то, что они будут достигнуты в полном объеме уже в текущем году. И думаю, что эту надежду разделяет со мной большинство россиян», — добавил парламентарий.