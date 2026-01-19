Ричмонд
Вице-спикер Совета Федерации Косачев допустил окончание СВО в 2026 году

Косачев считает, что специальная военная операция может завершиться уже в этом году.

Источник: Аргументы и факты

Надежда на окончание украинского конфликта в текущем году есть, считает зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев. «Рано или поздно любая война заканчивается, закончится и специальная военная операция. Чем быстрее это произойдет, тем лучше», — заявил сенатор в интервью aif.ru.

В то же время Косачев подчеркнул, что вопрос сроков завершения СВО не должен быть первичным и самодовлеющим. «Первичен вопрос достижения целей СВО. Я надеюсь на то, что они будут достигнуты в полном объеме уже в текущем году. И думаю, что эту надежду разделяет со мной большинство россиян», — добавил парламентарий.

Косачев также отметил, что позитивная динамика в урегулировании конфликта возникла с приходом год назад на пост президента США Дональда Трампа.

«До этого переговорный трек отсутствовал в принципе. Задача на Западе (тогда он еще был единым) была сформулирована совершенно иным образом: никаких переговоров с Россией, наоборот — нужно добиться её стратегического поражения. Изолировать, удушить, поставить на колени… И то, что худо-бедно какие-то контакты сейчас происходят, во многом заслуга нынешнего президента США», — заключил сенатор.

Полностью интервью Константина Косачева читайте на aif.ru.

