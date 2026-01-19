Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Косачев: Зеленский тянет время, потому что «у него один путь — к прокурору»

Зеленский не собирается идти на уступки, его придётся принуждать. Об этом заявил зампред Совфеда РФ Константин Косачев.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский добровольно не пойдет ни на какие уступки, без внешнего принуждения это невозможно. Об этом в интервью aif.ru заявил зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Зеленского совершенно точно придется принуждать. Он не отдаст позиции добровольно — просто потому, что за этим для него последует политическая смерть, а то и более неприятные последствия», — добавил Косачев.

Если у героя фильма «Кавказская пленница» было только два пути — в ЗАГС или к прокурору, то у Зеленского остался всего один путь — к прокурору, считает Косачев. «Надежды на “ЗАГС”, на какую бы то ни было “перемогу” давно уже испарились», — добавил парламентарий.

По мнению Косачева, сам Зеленский это хорошо понимает и поэтому тянет время, имитируя готовность к компромиссу.

«Возникает то тема выборов, то тема референдума, на котором будут обсуждаться территориальные вопросы, то еще что-то. Но я бы исходил не из позиции Зеленского и его окружения. Важнее то, какова динамика подходов к украинскому конфликту в Вашингтоне и европейских столицах», — заключил сенатор.

Полностью интервью Константина Косачева читайте на aif.ru.