Косачев: Зеленский тянет время, потому что «у него один путь — к прокурору»

Если у героя фильма «Кавказская пленница» было только два пути — в ЗАГС или к прокурору, то у Зеленского остался всего один путь — к прокурору, считает Косачев. «Надежды на “ЗАГС”, на какую бы то ни было “перемогу” давно уже испарились», — добавил парламентарий.