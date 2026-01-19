Косачев: Зеленский тянет время, потому что «у него один путь — к прокурору»

Зеленский добровольно не пойдет ни на какие уступки, без внешнего принуждения это невозможно. Об этом в интервью aif.ru заявил зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев.
«Зеленского совершенно точно придется принуждать. Он не отдаст позиции добровольно — просто потому, что за этим для него последует политическая смерть, а то и более неприятные последствия», — добавил Косачев.
Если у героя фильма «Кавказская пленница» было только два пути — в ЗАГС или к прокурору, то у Зеленского остался всего один путь — к прокурору, считает Косачев. «Надежды на “ЗАГС”, на какую бы то ни было “перемогу” давно уже испарились», — добавил парламентарий.
По мнению Косачева, сам Зеленский это хорошо понимает и поэтому тянет время, имитируя готовность к компромиссу.
«Возникает то тема выборов, то тема референдума, на котором будут обсуждаться территориальные вопросы, то еще что-то. Но я бы исходил не из позиции Зеленского и его окружения. Важнее то, какова динамика подходов к украинскому конфликту в Вашингтоне и европейских столицах», — заключил сенатор.
