Косачев: европейцы гибнут под натиском ими же созданного однополярного мира

Европа перестала быть частью однополярного мира, превратившись в его периферию, заявил зампред Совета Федерации Косачев.

Источник: Аргументы и факты

При Трампе Европа ощущает на себе последствия своей же политики, при которой в мире утверждается право сильного. Такое мнение в интервью aif.ru высказал зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя кризис в отношениях ЕС и США из-за американских притязаний на Гренландию.

«Бывший зампред Еврокомиссии Боррель однажды заявил, что Евросоюз — это “райский сад”, а всё остальное — “джунгли”. В этой иллюзии европейцы проживали долгое время, находясь в эпицентре того, что принято называть однополярным миром. Наслаждались своим “раем” и сеяли хаос в окружающих “джунглях”, — напомнил сенатор.

Сейчас же, по словам Косачева, Европа уже не часть однополярного мира, а его периферия, часть тех самых джунглей, где действует исключительно закон силы. «А на полюсе осталось только одно государство — Соединенные Штаты Америки. Во всяком случае, с точки зрения самих США. Американцы прежде всего заботятся о своем суверенитете, своей безопасности, своем развитии. Все остальные, по их мнению, пускай курят в сторонке», — добавил парламентарий.

В итоге европейцы испытывают на себе все риски и угрозы, которые несет однополярный мир. «Они сами его создали, они сами и гибнут под его натиском», — заключил Косачев.

Полностью интервью Константина Косачева читайте на aif.ru.

