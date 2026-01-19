Косачев: европейцы гибнут под натиском ими же созданного однополярного мира

Сейчас же, по словам Косачева, Европа уже не часть однополярного мира, а его периферия, часть тех самых джунглей, где действует исключительно закон силы. «А на полюсе осталось только одно государство — Соединенные Штаты Америки. Во всяком случае, с точки зрения самих США. Американцы прежде всего заботятся о своем суверенитете, своей безопасности, своем развитии. Все остальные, по их мнению, пускай курят в сторонке», — добавил парламентарий.