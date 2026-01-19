Косачев объяснил подоплёку авантюрных шагов Трампа в ближайшие полгода

2026-й год еще может удивить мир не одной геополитической авантюрой. Об этом в интервью aif.ru рассказал зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев.
По мнению сенатора, на это указывают несколько ключевых дат. «29 января заканчивается подача заявок на присуждение Нобелевской премии мира. Господин Трамп очень заинтересован в такой премии, и, наверное, до 29 января ему хочется получить железобетонное обоснование для того, чтобы на нее претендовать. Особенно с учетом того, что публичное объявление лауреата произойдет за неделю до критически важных для Трампа промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября», — напомнил Косачев.
Другая знаковая дата, по словам парламентария — 4 июля, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США. «Я сильно опасаюсь, что в канун этого юбилея Трамп может пойти на достаточно авантюрные действия. Есть много направлений, по которым можно ожидать каких-то решительных шагов США, с целью представить их в качестве подтверждения “возвращенного американского величия”, — заявил Косачев.
Ранее в своем блоге сенатор отметил, что «с точки зрения американского прочтения геополитики вишенкой на праздничном торте (к юбилею США. — Ред.) могла бы стать Гренландия, за которой — Канада на севере и вся Латинская Америка на юге».
Полностью интервью Константина Косачева читайте на aif.ru.