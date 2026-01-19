Косачев объяснил подоплёку авантюрных шагов Трампа в ближайшие полгода

По мнению сенатора, на это указывают несколько ключевых дат. «29 января заканчивается подача заявок на присуждение Нобелевской премии мира. Господин Трамп очень заинтересован в такой премии, и, наверное, до 29 января ему хочется получить железобетонное обоснование для того, чтобы на нее претендовать. Особенно с учетом того, что публичное объявление лауреата произойдет за неделю до критически важных для Трампа промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября», — напомнил Косачев.